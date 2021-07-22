İzmit Belediyesi’nden iş yerlerine geri dönüşüm kutusu

İzmit Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında ofis ve işyerlerine, atıkların ayrı toplanması amacıyla kullanılan geri dönüşüm kutuları dağıtıyor.

İzmit Belediyesi kağıt, karton, plastik ve cam gibi atıkların diğer organik atıklardan ayrı biriktirilebilmesi amacıyla, talepte bulunan işyerlerine geri dönüşüm kutusu vermeye devam ediyor. Kutularda toplanan atıklar İzmit Belediyesi ekipleri tarafından belirli günlerde alınarak geri dönüşümleri sağlanıyor. Son 1 ayda yaklaşık 400 adet kutunun dağıtıldığını belirten yetkililer, ihtiyacı olan noktalara kutuların dağıtımının devam edeceğini dile getirdiler.

Atıkların kapalı ofis ve işyerlerinden toplanması için İzmit Belediyesi’nin dağıtımını gerçekleştirdiği kutular aynı zamanda sıfır atık uygulamalarında da kullanılıyor. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, geri dönüşüm kutusu talep eden vatandaşların telefonla aramalarının yeterli olacağını söyledi.

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