Başiskele’de kurban atıkları anında toplandı

Başiskele Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kurban atıklarını anında toplayarak çevreye zarar vermesini önledi.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden oluşan kurban atıkları toplama ekibi, Kurban Bayramı’nda gece gündüz demeden vatandaşların hizmetinde olarak kurban atıklarını bertaraf etti. Bayramın ilk gününü yoğun tempoda geçiren belediye personelleri, bayramın ikinci gününde de ilçenin 37 mahallesini gezerek çevre kirliliğine ve pis kokulara sebep olmadan kurban atıklarını topladı.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri alabilmek için bayram boyunca telefon başında olacak olan BAŞTİM Çağrı Merkezi ekipleri, Başiskeleliler’in kurban atıklarıyla ilgili taleplerini kurban atık toplama ekiplerine bildirerek çözüm üretiyor. Vatandaşların acil ihbar ve şikayetlerine cevap veren ekipler, özellikle kurban kesen vatandaşların kurban atıklarının bertaraf edilmesi için ilgili ekipleri yönlendiriyor.

Kurban Bayramı’nı vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için gerekli tedbirleri alan Başiskele Belediyesi'nin ilgili birimleri, vatandaşlardan gelecek talepleri süratli bir şekilde yerine getirirken vatandaşlardan da büyük takdir topladı. Bayramın ilk üç günü 7, dördüncü günü ise 2 ayrı ekiple ilçenin her mahallesinde, kamyon ve iş makineleriyle hizmet veren ekipler, kurban atıklarını çevreyi kirletmeden ve pis kokuya sebep vermeden bayramın 3. günü ve 4. günü de anında toplayacaklar.

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