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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evdeki problemlerini çözmeyi bu kursta öğreniyorlar

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması amacıyla 'Ev Becerileri Atölyesi'nde ilk yardım, bakım ve onarım eğitimleri veriyor.

Evdeki problemlerini çözmeyi bu kursta öğreniyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunması amacıyla ‘Ev Becerileri Atölyesi’nde ilk yardım, bakım ve onarım eğitimleri veriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları tarafından düzenlenen ‘Ev Becerileri Atölyelesi’nde eğitim alan gençler, kendilerine günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgiler öğreniyor. Evde tek başlarına kaldıklarında herhangi bir elektrik kaçağı, su kaçağı gibi sorunlar ile karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiğini öğrenen gençler, ilk yardımı da öğreniyor. Gençlerden yoğun ilgi gören atölyede, dikiş, yemek pişirme gibi birçok konuda da eğitimler veriliyor.
Kursa Katılan öğrencilerden Yakup Canpolaz, kurs sayesinde çeşmelerin aparatlarını değiştirmeyi öğrendiğini ve artık evdeki tadilat gerektiren çeşmelere müdahale edebileceğini söyleyerek, “Bu kurs sayesinde bu tarz işlerin aslında ne kadar basit olduğunu öğrendim. Kendi işimi kendim yapabileceğim ve bu da bana büyük mutluluk veriyor. Bana hayatımı kolaylaştıracak bu bilgileri öğreten KOMEK’e ve hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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