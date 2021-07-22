İzmit Gıda Bankası ile kurban dayanışması sürüyor

İzmit Belediyesi, hayırsever vatandaşların Gıda Bankası’na getirdiği kurban bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor.

Vatandaşların zor zamanlarında yanında olmaya devam eden İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da dar gelirli vatandaşlara el uzattı. Kurban ibadetini yerine getiren ve kurban bağışlarını dar gelirli ailelere ulaştırmak isteyen vatandaşlar İzmit Belediyesi Gıda Bankası aracılığıyla yüzleri güldürdü. Yardımseverler ile kurban kesemeyen aileler arasında bir köprü vazifesi gören Gıda Bankası aracılığı ile pay edilen ve küçük parçalara ayrılan bağışlar, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Paylaşmanın ve kardeşliğin örneğinin sergilendiği Kurban Bayramı’nda uygulanan bu hizmet ile birçok ailenin yüzü güldü. Hayırseverler bağışlarını Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan Gıda Bankası’na bayramın üçüncü ve dördüncü gününe kadar teslim edebilecek.

Etlerin sağlık koşullarına uygun olarak saklandığını belirten İzmit Belediyesi Gıda Teknikeri Uğur Öktem, “İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün kurduğu ağ sayesinde dar gelirli ailelerimize ulaşım sağlıyoruz. Kendi öz kaynaklarımızdan, bağış yapan vatandaşlarımızdan ve fazla gıda kuruluşlarından aldığımız ürünleri vatandaşlarımıza pay ederek dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz Ramazan ayında binlerce vatandaşımıza Ramazan kolisi desteği verdik. Kurban bayramında da hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı etleri onlar adına dar gelirli ailelerimize dağıtıyoruz. Gelen bağış etlerimizi sağlık koşullarına uygun olarak soğutucu dolaplarımızda muhafaza ederek saklıyoruz. İzmit Belediyesinin kurduğu bu yardım ağına katkıda bulunarak destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlar bayram boyunca açık olacak Kardeş Eller Gıda Bankası’na et bağışında bulunabilirler” dedi.

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