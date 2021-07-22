1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kavgada eski damat tutuklandı (3)

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

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TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, eski kayınpederi Süleyman Olgun´u öldüren İbrahim Gül tutuklanırken, annesi, babası ve kız kardeşi ise serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-07-22 21:15:55



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