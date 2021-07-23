Yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdiler



Alişan KOYUNCU-Selda HATUN TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşullarına bağlı olarak boğulma vakalarının artması nedeniyle, Kaymakamlık denize girilmesini yasakladı. Kurban Bayramı tatiline gelen birçok kişi denize girmeden geri dönerken, az da olsa bazı kişiler, yasağa ve tehlikeye aldırış etmeden denize girdi.

Kocaeli´nin Karadeniz´e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra´da, olumsuz hava koşullarına bağlı boğulma vakalarının artması nedeniyle, Kaymakamlık kararıyla denize girişler yasaklandı. İkinci bir karara kadar devam edecek olan yasak nedeniyle sahil şeridine, cankurtaranlar tarafından denize girmenin yasak olduğunu ifade eden kırmızı bayrak asıldı. Kurban Bayramı tatili için kente gelen birçok kişi, denize giremeden geri döndü. Yasağa ve boğulma tehlikesine aldırış etmeyen bazı kişilerin ise dalgalara rağmen denize girdiği görüldü.

Kandıra´ya gelen Suzan Ünlü, "Tatil için İstanbul´dan geldik, ne yazık ki tatilimiz güzel gitmiyor. Boğulma olayları yaşandığı için denize girmek yasaklandı. Bugün denize giremedik, dün de denize girememiştik. Biz de yürüyüş yapmayı tercih ediyoruz. Denize giremediğimiz için bir gün öncesinden çıkıp evimize geri döneceğiz" dedi.

Denize giremediği için sahilde kitap okumayı tercih ettiğini söyleyen Asya Kuğu, "İstanbul´dan geliyoruz, tatilimiz çok güzel geçiyordu ama son iki gündür dalgadan dolayı denize girmek yasaklandı. Normal şartlarda daha uzun kalacaktık ama yarın döneceğiz. Sahile geldik denize girmeden ayaklarımızı batırıp geri döneceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2021-07-23 11:36:46



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