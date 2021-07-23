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Hürriyet, Batı Trakya Türkleri ile bayramlaştı

İHA

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi'ni ziyaret ederek dernek yönetimiyle bayramlaştı.

Hürriyet, Batı Trakya Türkleri ile bayramlaştı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi’ni ziyaret ederek dernek yönetimiyle bayramlaştı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kurban Bayramı vesilesiyle Batı Trakya Türkler Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk ve yönetimini ziyaret etti. Tüm dernek yönetimiyle bayramlaşan Hürriyet’e, Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve beraberindeki heyet eşlik etti.
Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi Başkanı Yüksel Öztürk, Başkan Hürriyet’e Batı Trakya’da yer alan Gümülcine şehrindeki Yeni Camii ve Saat Kulesinin resmini hediye etti. Başkan Hürriyet, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verdiği önemin altını çizerek misafirperverliklerinden dolayı Yüksel Öztürk ve yönetimine teşekkür etti.

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