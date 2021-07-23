Bayram tatilinde Kandıra'da 7 kişi boğuldu

Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesi sahillerinde Kurban Bayramı tatilinde boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırılan 26 kişiden 7´si hayatını kaybetti.
Kocaeli´nin Karadeniz´e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra´da Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. İstanbul, Sakarya gibi çevre illerden gelen tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Yalnızca mavi bayraklı plajlarında cankurtaran bulunan Kandıra´da, 18 Temmuz'dan beri boğulma tehlikesi geçirip Kandıra Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 26 kişiden 7´si hayatını kaybetti. 12 kişi taburcu edilirken, 7 kişinin ise tedavileri sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2021-07-23 16:02:01
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