İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: "Ölümlü kazaları sıfırlamak istiyoruz" "Son 10 yılı değerlendirdiğimizde yüzde 36’lık bir düşüş meydana geldi"

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis denetim noktasına ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, bayram tatilinin ardından yola çıkacak olan vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Özellikle ölümlü kazaları sıfırlamak istiyoruz. Bu kazaları sıfırlamak için var gücümüzle çalışıp tedbirleri alıyoruz. Kurallara vatandaşlarımızın riayet ettikleri sürece bu hedefe en kısa sürede ulaşacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 Karayolu üzerinde bulunan polis denetim noktasını ziyaret etti. Denetim noktasında polis ve jandarma ekipleri ile sohbet edip incelemelerde bulunan İnce, denetim noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara da trafik kurallarını hatırlattı. Bakan Yardımcısı İnce'ye ziyaret sırasında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.



"Son 10 yılı değerlendirdiğimizde yüzde 36’lık bir düşüş meydana geldi"

İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, amaçlarının ölümlü kazaları sıfıra indirmek olduğunu belirterek, “İçişleri Bakanlığı olarak bayram süresini 13 günlük bir bayram tatili olarak programı şeklinde planladık. 13 günlük tedbir programı yaptık. Şu anda da bayram dönüşleri başladı. Bayram dönüşünün nasıl gittiğini görmek, arkadaşlarımızın çalışmalarını, denetimlerini yerinde görmek, vatandaşlarımıza da kuralları hatırlatmak amacıyla uygulamalara katılıyoruz. Bugün de trafiğin Türkiye’de en yoğun olduğu noktalarda bir tanesi olan Kocaeli’deyiz. Kocaeli Valimiz başta olmak üzere, emniyetimiz jandarmamız, belediyelerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Tek hedefimiz kazaların sıfırlandığı zamanları görmek. Hem bayramlarda hem de diğer günlerde kazaları sıfırlamak istiyoruz. Özellikle ölümlü kazaları sıfırlamak istiyoruz. Bu kazaları sıfırlamak için var gücümüzle çalışıp tedbirleri alıyoruz. Kurallara vatandaşlarımız riayet ettikleri sürece bu hedefe en kısa sürede ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Bu bayram süresince almış olduğumuz tedbirlerle, son 10 yılı değerlendirdiğimizde yüzde 36’lık bir düşüş meydana geldi. Bizim amacımız bunu sıfırlamak” dedi.



"Arkadaşlarımız bayram süresince 65 bin aracı kontrol ettiler"

Denetimlerin bayram tatili süresince yoğun bir şekilde sürdürüleceğini ifade eden İnce, “Arkadaşlarımız bayram süresince 65 bin aracı kontrol ettiler. Bundan sonra da devam edecekler. 65 bin aracı kontrol ettiğimizde 57 vatandaşımıza kemer takmadığı için işlem yapıldı. Yine cep telefonu ile konuşan 27 vatandaşımıza işlem yapıldı. Bunların hepsini sıfırlarsak kazalarımız da sıfırlanmış olur. Denetimlerimiz bayram boyunca devam etti. Bayram dönüşünde de devam ediyor. Bugün, yarın ve yarından sonra devam edecek. Havadan denetimlerimiz bu bayram da drone ve helikopterlerle devam ediyor. Önemli etkenlerimizden birisi de modern maket denetim araçları. Bunların da çok etkisi oluyor. Trafik kurallarına uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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