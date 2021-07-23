Tartıştığı kişiyi bacağından vurup kaçtı

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde Umut S., tartıştığı Murat E.´yi tabancayla bacağından vurdu. Murat E. hastaneye kaldırılırken, Umut S. kaçtı.

Olay saat 17.30 sıralarında Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi´nde meydana geldi. Umut S., husumetli olduğu Murat E.´yi görünce yanına gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Umut S., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Murat E.´ye 3 el ateş etti. Bacağından vurulan Murat E. kanlar içinde yere yığıldı. Murat E., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Umut S.´nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-07-23 18:45:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.