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Tartıştığı kişiyi bacağından vurup kaçtı

DHA

Tartıştığı kişiyi bacağından vurup kaçtı


Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde Umut S., tartıştığı Murat E.´yi tabancayla bacağından vurdu. Murat E. hastaneye kaldırılırken, Umut S. kaçtı. 
Olay saat 17.30 sıralarında Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi´nde meydana geldi. Umut S., husumetli olduğu Murat E.´yi görünce yanına gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Umut S., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Murat E.´ye 3 el ateş etti. Bacağından vurulan Murat E. kanlar içinde yere yığıldı. Murat E., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Umut S.´nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2021-07-23 18:45:55

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