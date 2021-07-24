Kandıra´da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

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Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesindeki Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında kalan plajlarda boğulma vakaları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Kocaeli´nin Karadeniz´e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra´da olumsuz hava koşullarına, dalgalara bağlı olarak artan boğulma vakaları nedeniyle Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki yerlerde denize girmek Kandıra Kaymakamlığı tarafından alınan kararla yasaklandı. 18 Temmuz tarihinden bu yana 7 kişinin boğularak hayatını kaybettiği ve birçok kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği Kandıra´da denize girmenin yasak olduğu plajlarda, ekiplerin sık sık denetim yaparak anonslarla denize girmek isteyen kişileri uyarılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

2021-07-24 10:41:20



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