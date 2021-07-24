Uzmandan girişimcilere önemli uyarılar

Girişimcilere önemli uyarılarda bulunan Bilişim Uzmanı Semih Çakır, girişimcilerin aceleci olmamaları gerektiğini belirterek, mutlaka uzmanlardan destek almaları gerektiğinin altını çizdi.



Pandemi döneminde yeni fikirlerin ortaya çıkmasıyla birlikte birçoğu mobil uygulama ve yazılım alanında olan girişimler, insan hayatını kolaylaştıracak kategorilerde oldu. Gıda ve hizmet sektörü başta olmak üzere birçok yeni uygulama tasarlanırken, Bilişim Uzmanı Semih Çakır girişimcilere önemli uyarılarda bulundu. Girişimcilere projelerini gerçekleştirmeleri için atacakları adımları sıralayan Çakır, girişimcinin projeyi gerçekleştirmesi için mutlaka profesyonel yardım alması gerektiğini vurguladı.



“Türk girişimcilerinin en büyük hatalarından biri aceleci davranmak”

Türk girişimcilerin çok aceleci davrandığını belirten Bilişim Uzmanı Semih Çakır, “Pandemi dönemini fırsat bilip çeşitli alanlarda projeler üreten girişimcilerimiz tarafından çok faydalı olabilecek fikirler geliyor. Bu fikirlerden bazıları daha önce yapılan uygulamalar olsa da bazıları bugüne dek ülkemizde hiç görülmemiş yatırım yapmaya değer projeler oluyor. Bizler bu konuda tabi ki tavsiye ve yönlendirmelerimizi dile getiriyoruz fakat Türk girişimcilerin yaptığı en büyük hatalardan biri tez canlı olmak ve aceleci davranmak oluyor” dedi.



“Mutlaka uzman ya da ajanstan profesyonel destek alınmalı”

Gerçekleştirilmek istenen projenin yanlış stratejilerle başarısız olabildiğini ifade eden Çakır, “Yeni bir proje fikri ortaya çıktıktan sonra detaylı olarak yazıya dökülmeli, en ince detayına kadar her şey düşünülmeli, projenin sadece özellikleri değil, gelir modeli ve dijital pazarlamasına ayrılacak bütçe ve fikirler de ele alınmalıdır. Büyük hevesle başlanan ve ciddi paralar harcanan birçok proje maalesef yanlış stratejiler yüzünden başarısız sonuçlanabiliyor. Girişimcilere bu konuda en büyük tavsiyem projeleri her ne olursa olsun mutlaka bir uzman ya da ajanstan profesyonel destek almalarıdır” diye konuştu.

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