Bayram tatili dönüşünde Kocaeli geçişinde trafik yoğun ve akıcı (2)

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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TEM YOLUNDA BEKLENEN YOĞUNLUK OLUŞMADI

Kurban Bayramı´nı memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbul istikametine doğru dönüşleri sürüyor. TEM ve D-100 yolunda beklenen yoğunluğun oluşmaması dikkat çekti. TEM yolu Kocaeli geçişinde araçlar yaklaşık 100 kilometre hızla seyretti. Kuzey Marmara Otoyolu'nda da yoğunluk oluşmazken araçlar burada da akıcı bir şekilde seyretti.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZAlişan KOYUNCU

2021-07-24 19:41:57



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