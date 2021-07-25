Planktonlar İzmit Körfezi´ni turkuaz rengine döndürdü  



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi son günlerde turkuaz renge büründü. Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı, buna, denizde yaşayan canlıların en önemli besin kaynaklarından biri olan planktonların neden olduğunu düşündüklerini söyledi.

Bir süredir müsilajla mücadele edilen İzmit Körfezi turkuaz rengine büründü. Özellikle güneşli havalarda körfez turkuaz renkle seyrine doyumsuz bir görüntü alıyor. Yüksek Çevre Mühendisi Sait Ağdacı, "İzmit Körfezi´nde son günlerde dikkat çeken bir renk değişimi var. Körfezin belirli aralıklarla mavi renkten turkuaz rengine döndüğünü görüyoruz. Bulundukları yerden dalga hareketi ile yer değiştiren deniz canlıları olarak bilinen çok küçük boyutlarda olan ve denizde yaşamlarını sürdüren canlıların besin kaynağı olarak bilinen planktondan kaynaklanan bir renk değişimi olduğunu düşünüyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-07-25 09:31:51



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