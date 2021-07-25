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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GEBZESEM lisanlı sporculara hizmet verecek

İHA

GEBZESEM lisanlı sporculara hizmet verecek

Yakın zamanda açılması planlanan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZESEM), Gebze bölgesindeki lisanslı sporculara hizmet verecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporcuların yararlanabileceği sporcu eğitim merkezleri inşa ediyor. Gebze ilçesinde yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak olan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde (GEBZESEM), birçok farklı branşta sporcu Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonalarındaki müsabakalara hazırlanmayı dört gözle bekliyor. İzmit ilçesindeki SEKASEM ve Gebze’de hizmete başlayacak olan GEBZESEM, tüm sporculara ücretsiz hizmet verecek.

"4 ilçeye hizmet edecek"
Gebze Muhtarlar Derneği Başkanı ve GEBZESEM’in inşa edildiği Tatlıkuyu Mahallesi'nin muhtarı Cevat Karaman, "Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nin bölgemize ve ülkemize büyük katkı sağlayacağına eminim. Bu tesisi yaptırandan ve yapandan Allah razı olsun. Bu tesis Tatlıkuyu’da yapılan bir yatırım değil, Gebze’ye ve bu bölgedeki 4 ilçeye hizmet edecek güzel bir yatırım. Bölgemizden çıkacak olan sporculara büyük fayda sağlayacağına inanıyorum" dedi.

"Tüm lisanslı sporcuları bekliyoruz"
10 yıllık bir spor geçmişi olduğunu ifade eden Lisanslı sporcu Taner Örs, "Beş yıl boks, kick boks ve wushu yaptım. Diğer beş senesinde ise vücut geliştirme çalıştım. Yeni açılacak olan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’ne ben de tüm lisanslı sporcu arkadaşlarımızı bekliyoruz. Tesis üstelik konum olarak çok güzel bir yerde. Büyükşehir belediyesine teşekkür ediyoruz. Gebze’den, Çayırova’dan, Darıca’dan çok kolaylıkla ulaşılabilecek bir tesis. Sporcu arkadaşlarımız buraya rahat bir şekilde gelerek sporlarını yapabilir. İlerde Avrupa şampiyonası olsun, dünya şampiyonası olsun tüm buradan çıkacak sporcularımıza başarılar diliyorum. İnanıyoruz ki bu başarılar bu tesiste gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

"Konumu çok güzel"
15 yıllık spor geçmişi ile Türkiye ve Balkan şampiyonluklarına sahip olduğunu belirten Doğan Yıldız ise "Gebze Sporcu Eğitim Merkezi konum olarak Gebze’nin tam merkezinde. Tesisin içerisinde birçok branşta arkadaşlarımız antrenmanlarını yapacak. Bu tesisin tüm sporcu arkadaşlarımıza ücretsiz hizmet vermesi çok güzel. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz" dedi.

Birçok branşta eğitim verilecek
Kısa süre içerisinde lisanlı sporculara hizmet vermeye başlayacak olan GEBZESEM’de şuan ufak imalatlar ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra sporcu eğitim merkezinin temizliği yapılacak ve ekipmanların kurulumu gerçekleştirilecek. Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı, 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip. Bu bölümde fuaye, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunuyor. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden birisi olarak hizmet verecek. Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde bulunuyor. Bu bölümde fuaye, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapıldı. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya bulunuyor.

134 araçlık otopark
Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, taekwondo salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları yer alıyor. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındırıyor. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alıyor. Merkezde ayrıca 105’i kapalı, 29’u açık olmak üzere toplamda 134 araçlık otopark inşa edildi.

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