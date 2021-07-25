Bayram tatilinin son gününde Kocaeli´de trafik yoğun ve akıcı



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KURBAN Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil yörelerine gidenlerin dönüşü sürerken, Kocaeli geçişinde yoğun ve akıcı bir trafik olduğu görüldü.

Kurban Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor. TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde sabah erken saatlerinde başlayan yoğunluğa rağmen trafik akışında olumsuzluk yaşanmadı. TEM Otoyolu´nda sadece araç bozulmaları ve maddi hasarlı kazalar nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk yaşandı. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-07-25 10:58:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.