Bayram tatilinin son gününde Kocaeli´de trafik yoğun ve akıcı (2)

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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TÜNELDE KAZA OLDU, KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUSTU

Kurban Bayramı tatilinden dönenler zaman zaman TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oluyor. Korutepe Tüneli içerisinde İstanbul istikametinde meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası trafik durma noktasına geldi. TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nden itibaren kilometrelerce kuyruk oluştu. Karayolları ekipleri hasar gören araçları yaklaşık yarım saat içinde emniyet şeridine aldı. Yol ulaşıma açılırken, yoğunluk devam etti. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-07-25 14:17:55



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