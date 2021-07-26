9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç Kocaeli’den geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç Kocaeli’den geçti

İHA

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 4 milyon araç Kocaeli’den geçti

9 günlük Kurban Bayramı’nda Kocaeli’de bulunan yollardan 4 milyon araç geçiş yaptı. 4 milyon araçtan 1 milyonun Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullandığı belirtildi.
TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, D100 Karayolu gibi yolların bulunduğu ve İstanbul ile Anadolu arasında köprü olan Kocaeli, Kurban Bayramı tatilinde milyonlarca insanların güzergahı oldu. 9 günlük tatilde İstanbul ve çevre illerden tatil bölgelerine veya memleketine gitmek isteyen ya da dönüş yapmak isteyen milyonlarca vatandaş, Kocaeli’den geçiş yaptı. Kurban Bayramı tatili boyunca Plaka Tanıma Sistemi (PTS)’den Kocaeli’den 4 milyon aracın geçiş yaptığı tespit edildi. 4 milyon aracın yüzde 25’inin ise Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullandığı belirlendi. Sürücülerin Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanması ise TEM Otoyolu ve diğer yollardaki yoğunlaşmayı önledi.

“4 milyon aracın yaklaşık yüzde 25’inin Kuzey Marmara Otoyolu’ndan geçti"
Bayram tatilinde yaşanan yoğunluk ve alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, tedbirler sayesinde kaza sayılarında da büyük ölçüde düşüş yaşandığını belirterek, “İçişleri Bakanlığımızın belirlemiş olduğu genelgeler kapsamında, Valiliğimiz bünyesinde gerek emniyet gerek jandarma teşkilatımız, yoğun planlı planlar yaparak özellikle sıfır can kaybı vizyonu ile hareket ettik. Önemli tedbirler aldık. Başta sabit devriyelerimiz, motorize devriyelerimiz, drone’lar, helikopterler ve günün şartlarının gerektirdiği şartlarla kazaları azaltmaya yönelik tedbirler aldık. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon civarında araç PTS kayıtlarına göre şehrimizden geçti. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Şaşırtıcı değil. Çünkü Kocaeli 70 ilden daha fazla vergi veren, sanayinin, ticaretin, bilimin merkezi bir şehir. Dolayısı ile beklediğimiz bir durumdu. Son yıllarda Türkiye’de ulaşım alanında gerçekleştirilen yatırımlar devrim niteliğinde. Bu bayramda bunun bize katkısını gördük. Başta Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüleri gibi güzergahlar sayesinde rahatlama olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 4 milyon aracın yaklaşık yüzde 25’inin Kuzey Marmara Otoyolu’ndan geçtiğini ifade edersek ve geçen yıllara oranlara göre Kocaeli’deki tıkanmanın ortadan kalktığını söyleyebiliriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dalgalı denizde dalgalara kapılan vatandaşları boğulmaktan böyle kurtardılar
YEREL HABERLER Dalgalı denizde dalgalara kapılan vatandaşları ...
Başkan Kocaman ek hizmet binasını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman ek hizmet binasını inceledi
Güreşin kalbi Sekapark er meydanında atacak
YEREL HABERLER Güreşin kalbi Sekapark er meydanında atacak
Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara Otoyolu’nda helikopterli denetim Bayram tatilinde Kocaeli’den geçen 4 milyon aracın yüzde 25’i Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullandı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: “Bayramda yaklaşık 4 milyon civarında araç PTS kayıtlarına göre şehrimizden geçti”
YEREL HABERLER Kurban Bayramı tatilinin son gününde Kuzey Marmara ...
D-100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER D-100'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Yaşarken helvasını yedi Filmlere konu olacak trajikomik hikayesi ile arkadaşlarının maskotu oldu Gittiği sağlık ocağında ölü olduğunu öğrenen Kerem Erboy, ne hastaneden randevu ne de eczaneden ilaç alabiliyor
YEREL HABERLER Yaşarken helvasını yedi Filmlere konu olacak ...
Bayram tatilinin son gününde Kocaeli´de trafik yoğun ve akıcı (2)
YEREL HABERLER Bayram tatilinin son gününde Kocaeli´de trafik yoğun ...
Dilovası'nda 5 bin et dağıtıldı
YEREL HABERLER Dilovası'nda 5 bin et dağıtıldı
Bayram dönüşü zincirleme kaza TEM’i kilitledi Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bayram dönüşü zincirleme kaza TEM’i ...
Bayram tatilinin son gününde Kocaeli´de trafik yoğun ve akıcı
YEREL HABERLER Bayram tatilinin son gününde Kocaeli´de trafik yoğun ...
GEBZESEM lisanlı sporculara hizmet verecek
YEREL HABERLER GEBZESEM lisanlı sporculara hizmet verecek
Bayram tatilinin son gününde TEM’de akıcı trafik hakim
YEREL HABERLER Bayram tatilinin son gününde TEM’de akıcı trafik ...
Planktonlar İzmit Körfezi´ni turkuaz rengine döndürdü  
YEREL HABERLER Planktonlar İzmit Körfezi´ni turkuaz rengine ...
Eski damat ve ailesinin 1 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaraladığı arbedenin görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Eski damat ve ailesinin 1 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de ...
Bayram tatili dönüşünde Kocaeli geçişinde trafik yoğun ve akıcı (2)
YEREL HABERLER Bayram tatili dönüşünde Kocaeli geçişinde trafik ...
Uzmandan girişimcilere önemli uyarılar
YEREL HABERLER Uzmandan girişimcilere önemli uyarılar
Kartepe’nin çınarları bayramda unutulmadı
YEREL HABERLER Kartepe’nin çınarları bayramda unutulmadı
Derince’de kurban pazarı alanı temizlendi
YEREL HABERLER Derince’de kurban pazarı alanı temizlendi
Kuzey Marmara’da bayram dönüşü kaza: 1’i çocuk 5 yaralı
YEREL HABERLER Kuzey Marmara’da bayram dönüşü kaza: 1’i çocuk 5 ...
(Özel) 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Öldürdüğü yetmedi, yaralılara balta ve sopayla vurdu Eski damat dehşetinden yaralı kurtulan vatandaş konuştu “Öldürmek amacı ile bıçak sallamış” "Balta ile gelerek dayımın omuzuna, kafasına seri bir şekilde vurmaya başladı"
YEREL HABERLER (Özel) 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ...
Bayram tatili dönüşünde Kocaeli geçişinde trafik yoğun ve akıcı
YEREL HABERLER Bayram tatili dönüşünde Kocaeli geçişinde trafik ...
Gülümse Kafe’de yerel müzik ziyafeti
YEREL HABERLER Gülümse Kafe’de yerel müzik ziyafeti
Kandıra´da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Kandıra´da bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kandıra’da denize girmek yine yasaklandı
YEREL HABERLER Kandıra’da denize girmek yine yasaklandı