İzmit Tiyatro Günleri bu akşam başlıyor

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İzmit Belediyesinin, sahne sanatçılarına destek olmak amacıyla başlattığı İzmit Tiyatro Günleri bu akşam "Komedya" oyunu ile açılışı yapacak.

Maddi manevi yıpranan meslek gruplarına destek olan İzmit Belediyesi, İzmit Tiyatro günlerinin açılışını "Komedya" ile yapacak. Alternaif tiyatro oyuncularının sahnede olacağı Komedya, bu akşam Alternaif Tiyatro Sahnesi’nde saat 20.00’de vatandaşları özlenen eski günlere kavuşturacak.

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