

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te, park halindeki 2 TIR´ın aküleri çalındı. Şoförlerden Ercan Kenar, aracı çalışmayınca akünün çalındığını anladığını söyledi.

Seka Devlet Hastanesi´nin arka bahçesindeki açık otoparka Ercan Kenar 41 FS 423, Hamza Özkaraslan da 41 K 0470 plakalı TIR´ı park etti. Bir süre sonra TIR´ı çalıştırmaya çalışan Ercan Kenar, elektrik akımının olmadığını fark edince akünün çalındığını anladı. Bir süre sonra Hamza Özkaraslan da park halindeki TIR´ın yanına geldiğinde, akünün çalındığını fark edip polisi aradı.

Akü için özel bir bölüm yaptırmasına rağmen çalındığını belirten Ercan Kenar, "TIR´ın kontağını çevirdiğimde elektrik akımının gelmediğini fark ettim. Aküde sorun olabileceğini düşünerek aküye baktım. Yerinde olmadığını gördüm. Akü için özel bölüm yaptırmama rağmen çalındı. Arkama park eden TIR´ın da aküsünü çalmışlar. Zaten pandemi sürecinde iş yapamadık. 2 bin 500 TL bir akü. Bizi sıkıntıya soktular" dedi.

Polis aküleri çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-07-26 14:35:52



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