Eskihisar Kültür Sanat Akşamları başlıyor

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Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları' cuma günü, 'Bizim İçin Şampiyon' isimli sinema filmiyle başlıyor.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları başlıyor. Yaz akşamlarının vazgeçilmez etkinliklerinin başında gelen Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamlarında cuma günü Bizim İçin Şampiyon isimli sinema filmi izletilecek. Sinema akşamlarının ilk haftasında Selvi Boylum Al Yazmalım, Süt Kardeşler sinema filmi, Rafadan Tayfa Göbeklitepe, Buz Devri Büyük Çarpışma, Korsanlar Diyarı, Ralph Breaks The Internet gösterimi yapılacak. Tarihi Eskihisar Kalesi’nin manzarası eşliğinde 7’den 70’e vatandaşları buluşturacak ücretsiz kültür sanat akşamları etkinliklerinin başlama saati 21.00 olarak belirlendi.

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