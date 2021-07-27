En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmit Belediyesinin, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sahne sanatçılarını desteklemek amacıyla düzenlediği İzmit Tiyatro Günleri 'Komedya' ile başladı.

İzmit Belediyesinin, pandemi sebebiyle zor süreçten geçen yerel tiyatro topluluklarını tekrar sahnelere döndürdüğü İzmit Tiyatro Günleri programı kapsamında ilk oyun dün akşam Alternaif Tiyatro Sahnesi’nde izleyiciyle buluştu. Alternaif Tiyatro Oyuncuları; Meriç Sancaktar, Beste Tatlıses, Balamir Duran, Tolga Özatıcı, Batuhan Uysal, Tufan Serezli, Güngör Akkur ve Barış Ertaş ile teknik ekipte Metin Sur ve Ceren İçen’in sahnelediği doğaçlama türündeki ’Komedya’ tiyatro severlerden büyük beğeni aldı.

Gösteriler devam edecek

İzmit Belediyesi, sahnesi ve repertuarı olan yerel tiyatro topluluklarına destek vermeyi sürdürecek. İzmit Tiyatro Günleri programı kapsamında bugün saat 20.00’de 262 Tiyatro oyuncuları tarafından Müzikli Çocuk Masalları, Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da vatandaşlarla buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.