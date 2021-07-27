Başkan Aygün, spor alanlarını inceledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yapımı devam eden spor alanlarını inceledi.

Dumlupınar Mahallesi’nde Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi ile Fatih Sultan Mahallesi’nde Bahattin Çelik Spor Kompleksi’ni ilçeye kazandıran Zeki Aygün, bunların yanında yine gençlere hizmet verecek olan Fatih Gençlik ve Spor Merkezi’ni de yakın zaman içerisinde kullanıma açacak. Spor ve yaşam alanlarının inşa edildiği proje sahalarında incelemelerde bulunan Aygün, "İlçe halkımızla her fırsatta bir araya gelerek istişarelerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda yavrularımızın spor alanı taleplerini dikkate alarak uygun alanlarda projeleri hayata geçiriyoruz. Her şey çocuklarımız ve gençlerimiz için. Ülkemizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

İnşa çalışmaları devam ediyor

İlçenin farklı noktalarında çocuklar ve gençler için oluşturulan spor alanlarında inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çınarlı Mahallesi’nde yer alan Şehit Kubilay Orhan Parkı ve Mersincik Mahallesi’nde yer alan Girayhan Parkı’nın bulunduğu alanda 10 x 20 metre ebatlarında suni çim futbol sahası inşa ediliyor. Yenikent Mahallesi Araptepe mevkiinde ve İbnisina Mahallesi Muhtar Ali Keleş Parkı’nda yapılacak olan suni çim sahada ise çalışmalar devam ediyor.

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