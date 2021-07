Cinsel istismar girişiminde bulunulup, yaralanan genç kız makineye bağlı

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, dershaneden çıkıp evine giderken Afganistan uyruklu A.M.'nin cinsel istismar girişiminde bulunup, yaraladığı 17 yaşındaki A.A., yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Baba M.A. başka bir hastaneye sevk edilen kızının bilincinin kapalı ve makineye bağlı olduğunu söyledi.

Gebze´nin Pelitli Mahallesi´nde 12 Temmuz günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, dershaneden dönen A.A.´yı takip eden Afganistan uyruklu A.M., genç kızı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismara kalkıştı. A.M. daha sonra başından yaralanan genç kızı yol kenarına taşıdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, A.A.´yı Gebze´de bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan A.A. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Jandarmanın yaptığı araştırmanın ardından gözaltına alınan A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

A.A. Gebze´de bulunan hastaneden Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. A.A. yaşam mücadelesini sürdürürken, ailesinin umutlu bekleyişi de devam ediyor. Baba M.A. kızının bilincinin kapalı olduğunu belirterek, makine yardımıyla nefes aldığını iyileşmesini beklediklerini söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-07-27 16:56:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.