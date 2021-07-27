Caminin yardım kutusundaki paraları çalmaları kamerada

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DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, camiye giren 2 kişinin yardım kutusunun kapağını açarak içerisinde bulunan paraları çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen pazar günü Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde bulunan camide meydana geldi. Camiye gelen 2 kişi, caminin girişinde bir süre etrafa bakındıktan sonra yardım kutusuna yöneldi. Yardım kutusunun kapağını açan 2 kişi, kutunun içerisinde bulunan paraları ceplerine koyarak camiden uzaklaştı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin yardım kutusunun içindekileri boşalttıktan sonra kutunun kapağını kapatmaya çalıştığı yer aldı. İnceleme yapan polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.G. ve B.G. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, M.G. ve B.G.'yi gözaltına aldı. M.G. ve B.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU

2021-07-27 20:33:40



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