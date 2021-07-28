Kartepe'ye modern sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi

Kartepe Belediyesi tarafından inşasına başlanan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'nin yapımı devam ediyor.

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi, 4000 metre kare alanda hizmet verecek. Merkezde 150 metrekare hizmet binası, 80 ve 60 metrekarelik toplamda 140 metrekare iki ayrı yapıda 20 adet hayvan barınağı, hizmet binası içerisinde 1 adet Post operatif alan,1 adet ameliyathane, 1 adet muayenehane, 1 adet veteriner hekim odası, 1 adet özel ilaç odası, 1 adet ecza odası, danışma, sosyal alan, 1 adet sarf malzeme deposu yer alacak. 20 adet barınak içerisinde 60 metrekarelik yapıda hasta hayvan kabulü, banyo, kafesler ve 80 metrekarelik yapıda ise sağlıklı hayvan kafesleri, müşahede alanı, karantina alanı, malzeme deposu ve kedi evi yer alacak.

"Dostlarımız için her şeyi düşündük"

Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sokak hayvanları için yapmış olduğumuz merkezimizin devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. Sokaktaki dostlarımız için her şeyi düşündük. Yapımına başladığımız rehabilitasyon merkezimiz ile; ameliyathane muayenehane ve veteriner odasının da içinde olacağı modern bir hizmet alanını Kartepe'mize kazandırıp, hayvan dostlarımıza daha güzel bir hayat sunmayı arzu ediyoruz" dedi.

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