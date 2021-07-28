Doğa için pedal çevirecekler

Bu yıl ilk kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 29 Temmuz1 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’nde bisikletliler, Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için pedal çevirecek.

Doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajları ile tanınan turizmin gözdesi Kandıra, bisiklet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 29 Temmuz1 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’nde bisikletliler Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için pedal çevirecek. 4 gün sürecek festival Kerpe’den başlayacak. Festival için Bağırganlı, Cebeci, Sardala Koyu, Akçakoca Bey Mezarı, Babatepe, Pembe Kayalar gibi tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotalarda pedal çevrilecek. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında farkındalık oluşturmak için plajlarda temizlik çalışmaları yapılacak.

Çadırlı konaklama olacak

Pandemi süreci göz önünde bulundurularak düzenlenecek olan festivale kontenjanlı katılım gerçekleştiriliyor. Festival süresince düzenli ateş ölçümleri, hijyen uygulamaları ve sık sık denetimler gerçekleştirilecek. Hijyen istasyonlarının kurulacağı alanda katılımcıların sosyal mesafeye uygun olarak çadırlarını kurmaları ve konaklamaları sağlanacak. Pandemi süreci nedeniyle 250 bisikletçinin katılım sağlayacağı festivalde, katılımcılar için ihtiyaç olabilecek tüm imkanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Toplamda 128 kilometrenin kat edileceği Kandıra’da, birinci gün Kerpe Kayalıklarına akşam sürüşü, ikinci gün KerpeCebeciBabalı Pembe Kayalar, üçüncü gün Ömerağzı SarısuBabaköyBağırganlı son gün ise KerpeBabatepeAkçakoca Bey MezarıKerpe güzergahlarında pedal çevrilecek. 4 günlük festivalin sonunda Kocaeli’nin incisi Kandıra, pedallar ile keşfedilmiş olacak.

Başvuru ve kayıt

29 Temmuz 1 Ağustos arasında yapılacak festival için kayıtlar www.kocaeliturizmvebisikletfestivali.com üzerinden alındı. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali; Kocaeli Bisiklet Platformu çatısı altındaki Kocaeli Bisiklet Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Performans Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, Bisikletliler Derneği Kocaeli Temsilciliği, Gebze Koş, Yüz, Sür Spor Kulübü, Kocaeli Bisiklet İl Temsilciliği ve Kandıra Belediyesi paydaşlığında gerçekleştirilecek.

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