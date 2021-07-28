Gümüş kazaz kursu KO-MEK'te açıldı

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ürünlerin yapımına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), bu kez gümüş kazaz kursu açarak eğitimlerine başladı.

KOMEK, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan gümüş kazaz örücülüğünü, ilgi duyan kursiyerlerine açarak eğitim vermeye başladı. Oldukça meşakkatli ve emek isteyen gümüş kazaz örücülüğü kursunda işlenen ürünler aile ekonomisine katkı sunmak için satışa çıkarılıyor.

KOMEK Mehmet Ali Paşa Gümüş Kazaz Örücülüğü Kursuna katılan Şükran Dinçol, "Unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı tekrardan gündeme getirdiği için öncelikle KOMEK’e teşekkür ediyorum. Çok zor gözükse de burada çok güzel ürünler çıkardık. Yaptığımız ürünlere şuanda talep de oluyor. Trabzon’dan malzemeleri getirttirerek işe koyuluyoruz, biraz hesap işi ama herkesin öğrenebileceği bir sanat" dedi.

Bir diğer kursiyer Hatice Yaşlak ise "İlk defa katılmama rağmen çok zevkli geçiyor, derslerin yapımı kolay ama biraz hesap işi gerektiren sabır gerektiren bir branş. Ben arkadaşlarımdan duymuştum böyle bir branşın olduğunu. Heves ettim, KOMEK’e yazılarak öğrenmeye başladım. İnşallah burada öğrendiklerimle kendime, ev ekonomisine katkı sağlarım" diye konuştu.

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