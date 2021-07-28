Vali Yavuz'dan gençlere aşı çağrısı

Kocaeli'deki aşılama çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, gençlere "aşı olun" çağrısında bulundu.

Korona virüs ile mücadelede önemli yere sahip olan aşılama çalışmaları yurt genelinde devam ediyor. Kocaeli'deki aşı çalışmaları ve aşılama oranları hakkında bilgiler veren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, genç yaş aralıklarındaki aşılamanın yetersiz olduğunu vurgulayarak, gençlere "aşı olun" çağrısı yaptı. Vali Yavuz, aşılamanın en yüksek olduğu ilçenin Derince olduğunu belirterek, "Aşılama oranı en yüksek olan ilçelerimiz yüzde 66.76 ile Derince, yüzde 66.36 ile İzmit, en düşük ilçemiz ise yüzde 48.41 ile Dilovası görünüyor. 28 Temmuz 2021 tarihi itibariyle 959 bin 71 birinci doz, 575 bin 986 ikinci doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık Bakanlığımız tarafından aşı hakkı tanımlanmış olan vatandaşlara yönelik aşılama çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Kocaeli geneli hedef nüfusumuz 1 milyon 519 bin 12. En az bir doz aşı olan kişi sayısının oranı yüzde 62.42. Şuan 3. doz aşısını olan kişi sayısı 84 bin 211 bu da yüzde 5. 54’e tekabül ediyor" dedi.



"Bu oranı yeterli bulmuyoruz"

Genç yaş gruplarındaki aşılama oranlarının yeterli olmadığının altını çizen Vali Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Yaş gruplarına göre detaylı bir çalışma yaptık. Varyantları da dikkate aldığımızda toplumsal bağışıklığın aslında aynı anda çok sayıda insanı aşılamaktan geçtiğini uzman arkadaşlarımız bize söylüyor. 1724 yaş birinci doz aşılamada şu anda yüzde 40.75’deyiz olarak. Bu oranı yeterli bulmuyoruz, bu oranı daha fazla arttırmak istiyoruz çünkü hepimiz biliyoruz ki Covid pozitif olanların büyük çoğunluğu 2040 yaş aralığında oluyor. Çünkü sosyal hareketliliği daha fazla olan gruplar bu gruplardır. Dolayısıyla oranımızı yükseltmek istiyoruz. 2529’da da birinci doz aşılama oranımız yüzde 45.54 yine bu orandan daha yukarıya çekmek istiyoruz. 3034 yaş grubunda yüzde 48. 38, 3539’da yüzde 54.11’deyiz. 4044 yaş birinci doz aşılama oranımız yüzde 62.43 4549’da yüzde 69’dayız, neredeyse hedefe çok yakınız ama 5054’e geldiğimiz zaman yüzde 76’lardayız. 5559’da yüzde 82’deyiz bu da oldukça iyi bir oran. 6064 dediğimiz zaman ise yüzde 89’dayız. Yaşlı ölümlerinin çok düşmesinin sebeplerinden bir tanesi bu oranların son derece yüksek noktaya çekilmesinden kaynaklanıyor" diye konuştu.



"Gençler 'bana bir şey olmaz' diyor"

Gençlere aşı olmaları konusunda çağrı yapan Vali Yavuz, "Vaka sayılarının arttığını söylemem gerekiyor, vaka sayılarında bir artış var. Henüz bu hastanede yatan, yoğun bakımda yatan kısma çok yansıdığını söyleyemem ama önümüzdeki süreçte bunun yansıyacağını da söyleyebiliriz. Gençler 'bana bir şey olmaz' diyor ama aşılanmayan gençlerde sorun çıktığını buradan söylemem gerekiyor. Aşı olmayıp hastalanan gençlerde ciddi sorunlar, hastanede yatma dahil, yoğun bakım dahil sorunlarımız var. O yüzden insanlar gençliğine, fiziki dayanıklılığına bu konuda çok güvenmesin. En iyi bulduğumuz tedbir aşı, lütfen aşımızı olalım. Konu eğer bilimle ilgiliyse bilim insanlarının ne söylediğine dikkat edelim" şeklinde konuştu.

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