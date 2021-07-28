Otomobiliyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü

Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde Ahmet Seçgin'e (31), otomobiliyle seyir halindeyken yaklaşılan araçtan tabancayla ateş açıldı. Başından vurulan Seçgin yaşamını yitirdi, olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, D-100 yolu Uzunçiftlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit yönünde giden Ahmet Seçgin'in kullandığı 41 DS 661 plakalı otomobile, yaklaşılan başka otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Başından vurulan Seçgin´in kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Ahmet Seçgin´in yaşamını yitirdiğini belirledi.
2 İLDE 4 GÖZALTI
Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu. Otomobilin plakasını belirleyen polis, şüphelilerin A.S., A.Ç., N.Ç. ve B.F. olduğunu belirledi. Sakarya ve Kocaeli´de yapılan operasyonla 4 kişi, gözaltına alındı. Ahmet Seçgin´in, Sakarya´da ilçe belediyesinde çalıştığı öğrenilirken, cenazesi toprağa verilmek üzere Arifiye ilçesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU
2021-07-28 14:04:19
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