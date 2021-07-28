Özel çocuklar konserde eğlendi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan rehabilitasyon ve özel eğitim merkezindeki özel çocuklar ile aileleri, verilen konserde moral buldu.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel çocuklar, kendileri için hazırlanan gecede stres atıp eğlendi. Kocaeli’li şarkıcı Erdi ile Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği çocuklar için özel bir gece hazırladı. Erdi söylediği şarkılarla çocuklar ile aileleri doyasıya eğlendirdi. Sıra gecesinde ise Vahit Kurt ve saz ekibi de aileler ile çocuklara moral verdiler.

Konserde aileler ve çocuklarına da çiğköfte ikram edildi.

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