Kocaeli'de 19 kaçak göçmen yakalandı

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Kocaeli'nin Kartepe ve Körfez ilçelerinde yapılan çalışmalarda Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı.



Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Kartepe ve Körfez ilçelerinde çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen şahıs yakalandı. Düzensiz göçmenlerin sevkini sağlayan 1 şahıs hakkında da gerekli adli işlemler yapıldı.

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