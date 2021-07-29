Kartepe'de hafta sonu off-road heyecanı

Kartepe Belediyesi ile Kartepe OffRoad Doğa Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen "Kartepe OffRoad ve Doğa Şenliği" bu hafta sonu adrenalin tutkunlarını bir araya getirecek.

Kartepe Belediyesi ile Kartepe OffRoad Doğa Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen "Kartepe OffRoad ve Doğa Şenliği" bu hafta Suadiye Odun Deposu Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 31 Temmuz 01 Ağustos 2021 tarihleri arasında iki gün düzenlenecek olan şenlikler saat 11.00’de başlayacak. Kartepe OffRoad ve Doğa Şenliklerinde Motocross, Atv, AirSoft gösterilerinin yanı sıra çocuklar için çocuk oyun grupları, konserler, çeşitli yarışmalar ve OffRoad yarışları ile heyecanlı ve keyifli zaman geçirilecek. Şenlikte katılımcılar için karavan ve çadır alanları hazırlandı.

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