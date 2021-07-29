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Gölcük'te muhtarlık binaları yenilendi

İHA

Gölcük'te muhtarlık binaları yenilendi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Atatürk, Cumhuriyet ve İpekyolu mahallelerinin yeni yapılan muhtarlıklarını ziyaret ederek, yenilenen binaların hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ali Yıldırım Sezer, Atatürk Mahallesi Muhtarı Necati Baz, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Kaya ve İpekyolu Mahallesi Muhtarı Tuncay Genç'i ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi iş birliğinde yapılan yeni muhtarlık binalarının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Sezer, "Muhtarlarımızla Gölcük’ün geleceği için birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyorum. Mahallelerindeki ihtiyaçları muhtarlarımızın anında iletebilmeleri sayesinde, çözüm noktasında birlikte gayret sarf ediyoruz. Gölcük Belediyesi olarak muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle, İpekyolu, Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık binalarını yeniden yaptık. Muhtarlarımız pırıl pırıl bir ortamda artık hizmetlerini verecekler" dedi.

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