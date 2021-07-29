Gençler eğlenceyi doğada buldu

Körfez’in başarılı öğrencileri, iki günlük gençlik kampı boyunca hem eğlendi, hem de doğanın güzelliklerini keşfetti. Keyifli ve renkli geçen gezi sonrası at binme keyfi de yaşandı.

Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından üniversite sınavına giren ve okullarında derece elde eden öğrencilere yönelik düzenlenen kamp, renkli görüntülerle tamamlandı. Bol bol fotoğraf çektiren gençler, keyifli parkurun zorlu etaplarını da başarı ile tamamlamadı. Temiz hava almak, spor yapmak, doğa güzelliklerini fotoğraflarla ölümsüzleştirmek ve doğa ile baş başa kalmak adına düzenlenen trekking dolayısıyla oldukça mutlu olduklarını belirten gençler, "Bizleri böyle güzelliklerle baş başa bırakan Körfez Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Gerçekten Körfez’in bu güzelliklerini hiç bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

Uzun, yorucu ama bir o kadar da keyifli gerçekleştirilen yürüyüş sonrası gençler Miraj Atlı Spor Kulübü’nde binicilik dersi aldı. Gün boyu devam eden etkinlikler kapsamında gençler çeşitli aktivitelere katılım sağladı.

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