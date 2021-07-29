Bahçeşehir Koleji'nde LGS başarısı

LGS sınavında derece yapan Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü 8. sınıf öğrencileri, başarılı okullara yerleşti.

6 Haziran’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği sınavın yerleştirme sonuçları 26 Temmuz’da açıklandı. Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü, Bahçeşehir Koleji Darıca Fen ve Teknoloji Lisesi’ne 2 öğrenci, Robert Koleji’ne 1, Koç Lisesi’ne 3, Tevitöl’e 4, St.Benoit FR.L, St.Joseph FR.L, Sev Amerikan Koleji, İzmir Amerikan Koleji, Gebze Enka Teknik Okulları, Üsküdar Kandilli Kız Lisesi’ne 1’er öğrenci, ayrıca Kocaeli'deki fen ve Anadolu liselerine öğrenci yerleştirdi.



"Düşünme becerileri geliştiriliyor"

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüs Müdürü Mahmut Kalcı, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), STEM+A eğitimi ve Ulusal Sınavlara Tam Hazırlık Sisteminin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Kalcı, "KÖM ile öğrencilerimizin öğrenme stillerini belirliyoruz, öğrenme hızlarını tespit ediyoruz, kazanım eksikliklerini tam zamanlı belirliyoruz. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak her bir öğrenciye özel çalışma programı uygulanıyor. STEM+A eğitimi ile çok yönlü gelişim sağlanıyor, disiplinler arası çalışma becerisi kazandırılıyor, düşünme becerileri geliştiriliyor. Tüm Bahçeşehir Kolejlerinde eş zamanlı olarak uygulanan Ulusal Sınavlara Hazırlık Sistemi ile öğrenciler 5.sınıftan itibaren; yıl boyu liseye geçiş sınavına yönelik deneme sınavlarına katılıyor. Deneme sınavlarıyla düzenli olarak hazırlık sınavına giren öğrencilerin eksikleri tespit edilerek, sonuca göre hemen etüt, dikkat ya da rehberlik çalışması yapılıyor. Yıl boyunca yapılan deneme sınavlarında öğrencilerin sorumlu olduğu kazanımlardan sorular sorularak öğrencinin konuyu tekrar edip etmediği, uzun süreli hafızaya kodlayıp kodlamadığı, konular arasındaki sarmal geçiş becerisi kontrol edilir. Tüm bunları yaparken çocuklarımızın sosyal aktivitelerden geri kalmamasını ve çok yönlü gelişimlerini ilke olarak edindiğimizden sınav hiçbir zaman hayatın merkezine yerleşmiyor ve kaygı oluşturmuyor"



"Gurur yaşattılar"

LGS’de başarı elde eden öğrencileri tebrik eden Kalcı, "Öğrencilerimiz derece elde ederek bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Başarıda emeği geçen değerli öğrencilerimize, onları bin bir emekle yetiştiren velilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.