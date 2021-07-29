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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTO meclisinde Öztürk'ten aşı çağrısı

İHA

KTO meclisinde Öztürk'ten aşı çağrısı

Körfez Ticaret Odası temmuz ayı meclis toplantısında aşı konusuna dikkat çeken KTO Başkanı Recep Öztürk, "Aşı olma konusunda hem bireysel olarak, hem de çevremizdekilerin bilinçlenmesine destek sunmalıyız" dedi.
Körfez Ticaret Odası temmuz ayı meclis toplantısı, meclis başkanı Güngör Ayhan Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Esgin’de katılarak 7326 sayılı kanun ile ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Toplantıda temmuz ayı faaliyet raporunu anlatan KTO Başkanı Recep Öztürk aşı konusuna dikkat çekti.
"Aşı konusunda bilinçlenmeliyiz"
Korona virüs ile mücadelenin devam ettiğini ifade eden Öztürk, "İki yıla yakın süredir devam eden salgın sürecinde vakaların azalması ile birlikte geçen aydan itibaren yüz yüze gerçekleştirdiğimiz meclis toplantımızı bu ay da ne mutlu ki yüz yüze yapabiliyoruz. Umuyoruz artan vaka artışları tekrar bir kapanmayı gerektirmez. Bu anlamda hem tedbir, mesafe ve maske konusunda daha hassas olmalı hem de aşı olma konusunda hem bireysel olarak hem de çevremizdekilerin bilinçlenmesine destek sunmalıyız diye düşünüyor, ekonomiden günlük hayatımıza ve iş hayatlarımıza yansıyan bu olumsuz sürecin bir an önce bitmesini temenni ediyor herkese sağlıklı günler diliyoruz" dedi.
"TOBB toplantısında oda olarak pek çok konu ilettik"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz Bölgesi oda ve borsa başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen istişare toplantısında ilettikleri konulara değinen Öztürk, "Dijital takografın ilçe odaları tarafından verilmesi. Adres değişikliği, şube açılışı, isim değişiklikleri, Merkez nakli gibi konularda harçların ve verginin çok fazla olduğu, Nace kodlarının genişletilmesi, İş deneyim belgeleri, esnaf tacir ayrımı, yapı denetim firmalarında ilçe bazında değerlendirme yapılması veya km sınırı konularak havuzdan iş alması konuları konuşuldu. Ayrıca sanayi sitelerinin kurulumundaki gerekli olan evrak ve işlemlerin uzun sürmesi, meslek liselerinde odaların daha çok rol almasını, yemek fişlerindeki firmaların komisyonlarının çok olması gibi konuları oda ve borsalar olarak ileterek detaylı görüşmeler gerçekleştirdik" diye konuştu.

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