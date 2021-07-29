Hak sahipleri tapularına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hak sahipleri tapularına kavuştu

İHA

Hak sahipleri tapularına kavuştu

Darıca Belediyesi’nin garantörlüğünde gerçekleştirilen Emek Mahallesi 256 Evler Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam ederken, 80 daireden oluşan ilk etap için tapu teslim töreni düzenlendi.
Darıca’da yıllardır kanayan yara olan ve ağır hasarlı olarak yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Emek Mahallesi 256 Evler bölgesinde 329 konutluk kentsel dönüşüm projesini hayata geçiren Darıca Belediyesi, ilk etabı biten projede 80 hak sahibine tapularını teslim etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen kentsel dönüşümle hak sahipleri tapularına kavuşurken tapu teslim törenine AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ile İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte hak sahibi vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

"Şov değil, hizmet yapıyoruz"
Tapuları kısa sürede teslim ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden beri iş üretmek, hizmet üretmek için çalışıyoruz. Birileri gibi şov yapmıyor hizmet yapıyoruz. 168 hak sahibi ile birebir görüşmeler gerçekleştirdik. 168 vatandaşımızın mağduriyetini çözmek için çalıştık. Geçtiğimiz Kasım ayında başladığımız inşaat çok şükür kısa sürede bitme noktasına geldi. Bu işi tek başımıza yapmadık. Kentsel dönüşüme önem veren ve bizim derdimizle dertlenen bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Kendisiyle görüştüğümüzde konuyu anlattığımızda hemen destek oldu. Milletvekillerimiz Ankara’da bizlere yardımcı oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız destek verdi. Hep birlikte el birliği ile tapuları teslim etme aşamasına geldik. Toplam 10 blok 329 dairelik büyük bir kentsel dönüşümü ve büyük bir hayali gerçekleştirdik. İnşallah kalan blokları da yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Hak sahibi vatandaşlarımıza tekrar hayırlı olsun. Güle güle otursunlar" diye konuştu.

"Darıca büyük iş başardı"
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Darıca’nın büyük bir iş başardığını ifade ederek, "İnsanın emanet aldığı şehre hizmet etmesi ve karşılığında takdir görmesi en özel şey. Allah Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık’tan razı olsun. Çok çalışıyor. Muzaffer kardeşimizin çok çalıştığına ben şahidim. Darıca güzel bir ilçemiz. Hep birlikte Darıca’yı güzelleştirmek için çalışıyoruz. Darıca’ya önemli yatırımlar yapıyoruz. Kentsel dönüşüm dışında önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Kapalı spor salonunu tamamlayıp hizmete açtık. Kapalı Ppzar alanını bitiriyoruz. Alt ve üstyapıya ciddi yatırım yapıyoruz. Muzaffer kardeşimizin özel önem verdiği TuzlaBayramoğlu bağlantı yolu için çalışmalarımız sürüyor yakında başlayacağız. Aynı şekilde Osmangazi Feniş köprüsü genişletme çalışmasını da yapacağız. Darıca’nın sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Metro projesi 5 Milyarlık bir proje. Tamamlandığında trafik sorunu büyük oranda çözülecek. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; aşkınan çalışan yorulmaz. Bizim varlık sebebimiz hakka ve halka hizmet etmek" dedi.
Protokol daireleri gezdi
Konuşmaların ardından hak sahiplerine teker teker tapuları dağıtıldı. Toplam 10 blok ve 329 daireden oluşan kentsel dönüşüm projesinde ilk etapta 80 hak sahibi tapularına kavuştu. Hatıra fotoğrafının ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, protokol üyelerine biten daireleri gezdirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KTO meclisinde Öztürk'ten aşı çağrısı
YEREL HABERLER KTO meclisinde Öztürk'ten aşı çağrısı
Kocaeli’deki orman yangını 1 buçuk saatte kontrol altına alındı Yangında yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Kocaeli’deki orman yangını 1 buçuk saatte kontrol ...
Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 30 dönüm ormanlık alan yandı
Kocaeli’de orman yangını Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı Orman yangını havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kocaeli’de orman yangını Bölgeye sevk edilen ekipler ...
Her şeyi Parkinson hastası eşi için yaptı Sevdiği kadını rahat ettirebilmek için güneş enerjisi ile çalışan karavan yaptı Hem elektrikli bisikletin, hem de karavanın enerjisini güneş panellerinden sağlıyor
YEREL HABERLER Her şeyi Parkinson hastası eşi için yaptı Sevdiği ...
GençBüs Başiskele sahilinde gençlerle buluştu
YEREL HABERLER GençBüs Başiskele sahilinde gençlerle buluştu
Bahçeşehir Koleji'nde LGS başarısı
YEREL HABERLER Bahçeşehir Koleji'nde LGS başarısı
Gençler eğlenceyi doğada buldu
YEREL HABERLER Gençler eğlenceyi doğada buldu
Gölcük'te muhtarlık binaları yenilendi
YEREL HABERLER Gölcük'te muhtarlık binaları yenilendi
Büyükşehirden yüzme şampiyonası
YEREL HABERLER Büyükşehirden yüzme şampiyonası
Diliskelesi’ne yürüyüş yolu
YEREL HABERLER Diliskelesi’ne yürüyüş yolu
Başkan Hürriyet, dünya 2’ncisi dansçıları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, dünya 2’ncisi dansçıları ağırladı
Kartepe'de hafta sonu off-road heyecanı
YEREL HABERLER Kartepe'de hafta sonu off-road heyecanı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler tünelde oturdu 
YEREL HABERLER Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, araçlardakiler ...
Fabrikadaki dev lastikler alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Fabrikadaki dev lastikler alevlere teslim oldu
TEM’de 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı Zincirleme kazanın kilitlediği TEM Otoyolu havadan görüntülendi
YEREL HABERLER TEM’de 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı Zincirleme ...
Taklitçilere polis baskını Deterjan taklitlerinin yapıldığı depoya operasyon düzenlendi 12 ton toz deterjanın ele geçirildiği depodan, çok sayıda taklit poşet de çıktı
YEREL HABERLER Taklitçilere polis baskını Deterjan taklitlerinin ...
Kocaeli'de 19 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 19 kaçak göçmen yakalandı
Eski eşi tarafından öldürülesiye darp edilen kadın konuştu Serap Avcı: “5 saat boyunca bana işkence etti” “Sonumun ne olacağını kadın cinayetlerinden biliyoruz”
YEREL HABERLER Eski eşi tarafından öldürülesiye darp edilen kadın ...
Eski eşinin 5 saat şiddet uyguladığı kadın: Kızımı da alıp kaçtı (2)
YEREL HABERLER Eski eşinin 5 saat şiddet uyguladığı kadın: Kızımı da ...
Eski eşinin 5 saat şiddet uyguladığı kadın: Kızımı da alıp kaçtı
YEREL HABERLER Eski eşinin 5 saat şiddet uyguladığı kadın: Kızımı da ...
Kimya fabrikasının deposunda korkutan yangın
YEREL HABERLER Kimya fabrikasının deposunda korkutan yangın
Otomobiliyle seyir halindeyken başından vurularak öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Otomobiliyle seyir halindeyken başından vurularak ...