Kocaeli'de FETÖ operasyonu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütle ilgisi olduğu belirlenen 4 şüphelinin yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaşıldı. Şahısların yakalanması için ekipler tarafından Gebze ilçesi Balçık Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 4 örgüt üyesi gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri süren şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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