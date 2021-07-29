İzmit Belediyesi Nusrat buğday tohumlarını dağıtmaya başlıyor

İzmit Belediyesi ve İzmit Ziraat Odası ortaklığında yürütülen Yerel Buğday Deneme Projesi kapsamında hasadı gerçekleştirilen Nusrat cinsi buğday tohumu desteği almak isteyen çiftçiler için başvurular 2 Ağustos’ta başlıyor.

İzmit Belediyesinin yerel buğday tohum kullanımını ve verimliliğini arttırmak amacıyla İzmit Ziraat Odası ile birlikte Ambarcı Mahallesi’ndeki 4 dönüm alanda deneme üretimi yaptığı buğdaylar geçtiğimiz günlerde hasat edildi. İzmit Belediyesi, İzmit toprağında en verimli buğday olarak belirlenen Nusrat cinsi buğday tohumlarını İzmitli çiftçilere dağıtmaya başlıyor.

Yerel tohumu desteklemek amacıyla 5 çeşit yerli buğday, Akmeşe Ambarcı Mahallesi Budaklar mevkiinde öncü çiftçi Mustafa Türe’nin 4 dönümlük arazisinde toprakla buluştu. 8 aylık süreçte Ziraat Odası ile birlikte yapılan teknik gözlemler sonucunda en uygun tohum Nusrat olarak belirlendi.

İzmit Belediyesi ve İzmit Ziraat Odasının ortaklaşa yürüttüğü Yerel Buğday Tohumu Deneme Projesi kapsamında Nusrat cinsi buğday tohumu yüzde 70 hibe, yüzde 30 çiftçi katkı payı ile çiftçilere dağıtılacak. Çiftçiler 2 Ağustos 10 Ağustos tarihleri arasında İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne belgeleri ile başvuru yapabilecekler.

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