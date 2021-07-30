Kocaeli’de ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde yangın riski sebebi ile ormanlara girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kocaeli’de ormanlara girmek, havai fişek atılması ve ateş yakılması yasaklandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski sebebi ile ormanlık alanlara girmenin yasaklandığını açıkladı. Vali Yavuz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Değerli Kocaelili Kardeşlerim, hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle İl genelinde ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması, havai fişek atılması, İkinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım. Size güveniyoruz” ifadelerine yer verdi.

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