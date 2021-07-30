Körfez’de çocuklar sporla buluşuyor

Pandemi yasaklarının kalkması sonrasında binlerce çocuğun ücretsiz eğitim gördüğü Körfez Belediyesi Spor Akademileri’nde, futboldan basketbola birçok branşta kayıtlar ve dersler başladı.

Covid19 sebebiyle uzun süredir faaliyetlerine devam edemeyen ve binlerce çocuğa eğitim veren spor akademilerinde ilk olarak U12 ile start verildi. Körfez Yarımca sahilinde bulunan tesislerde gerçekleştirilen antrenmanlara, minik sporculardan yoğun katılım oldu. Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Mahallesi’nde kurduğu açık havuz ile çocukları sporla buluşturdu. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan eğitimlerde çocuklar hem yüzmeyi öğreniyor, hem de doyasıya eğleniyor.

Bunun yanı sıra Çamlıtepe Mahallesi’nde bulunan Körfez Spor Kompleksinde de kayıtlar devam ediyor. Spor akademileri bünyesinde başlayan karatedo, kick boks, taekwondo, futbol, basketbol, voleybol, yüzme, güreş, halk oyunları ve zumba dersleri için kayıtların devam ettiği belirtildi.

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