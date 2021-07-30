Seyir halindeki otomobilde sürücüyü öldüren 4 şüpheli adliyede

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde seyir halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Seçgin´in (31) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, salı günü saat 23.30 sıralarında D-100 karayolu Uzunçiftlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 41 DS 661 plakalı otomobiliyle İzmit yönüne giden Ahmet Seçgin´e yaklaşan başka bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Başından vurulan Seçgin´in kullandığı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Ahmet Seçgin´in öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Ekipler, Sakarya ve Kocaeli´de düzenlediği operasyonla tabancayı ateşleyen A.Ç. ile yanındaki N.Ç. ve onlara yardım ettiği tespit edilen A.S. ile B.F.´yi gözaltına aldı.

A.Ç.´nin yakalandığı evde arama yapan polis, suç aleti silahı tuvaletin havalandırma boşluğunda buldu. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-07-30 11:28:04



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