Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 eski polis, adliyeye sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aldıkları hapis cezası Yargıtay´a taşınan, dün TIR ile Yunanistan üzerinden İtalya'ya kaçmak isterken yakalanan 4 eski polis adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meslekten ihraç edilmiş 1'i komiser 4 eski polisin illegal yollardan yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, önceki gece Gebze'den TIR'a binerek yurt dışına gitmek isteyen 4 kişiyi, Balçık Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin sırt çantalarından eşyalar, gıda ürünleri ve lazımlık çıktı.

Şüphelilerden 3´ünün yargılandıkları davada aldıkları hapis cezasının Yargıtay´a taşındığı, diğerinin ise arandığı belirlendi. 4 şüphelinin TIR dorsesinde Yunanistan'a buradan da İtalya'ya kaçacağı tespit edildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-07-30 15:17:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.