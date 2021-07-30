Kocaeli'de inşaatlarda çalıştırılan 21 Afgan kaçak yakalandı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner GÜLEZER/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, inşaatlarda kaçak çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 Afganistan uyruklu yakalandı.

Başiskele Jandarma Komutanlığı ekipleri, firma tarafından inşaatlarında kaçak göçmenlerin çalıştırıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan araştırma sonucu inşaatlarda kaçak çalıştığı tespit edilen 21 Afgan yakalandı. Kaçak göçmenler, Covid-19 testi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Afgan kaçakların, testin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Soner GÜLEZER

2021-07-30 15:47:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.