Seyir halindeki otomobilde sürücüyü öldüren 4 şüpheli adliyede (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



2 TUTUKLAMA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Ahmet Seçgin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen A.Ç. ve N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.S. ile B.F. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-07-30 16:46:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.