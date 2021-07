Günde 5 bin kişiyi arayarak aşı olmaları için ikna etmeye çalışıyorlar

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Covid-19 İletişim Merkezi'nde sıraları gelmesine rağmen aşı olmayan kişiler aranarak, tereddütleri giderilip, aşı olmaları için uyarılıyor. Günde 5 bin kişinin arandığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "30 kişiden oluşan personelimiz çağrı merkezinde aşı hakkı gelmesine rağmen aşı olmamış vatandaşları arayıp tereddütlerini gideriyor. Örneğin 12 kişilik bir ailede aşının yan etkisi ve kısırlık yaptığı düşüncesiyle kimse aşı olmamış. Deneyimli personellerimiz tarafından aşının önemi anlatılarak aşı olmaya ikna edilip hatta randevuları da alınıp aşıları yaptırıldı" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Covid-19 İletişim Merkezi'nde kentte sıraları gelmesine rağmen henüz aşı olmayan kişiler aranarak aşı olmaları konusunda uyarıda bulunup bilgiler veriliyor. 30 kişiden oluşan ekip, gün içerisinde aşı konusunda tereddüt yaşayan kişilerle temasa geçip hem tereddütlerini gideriyor. Her gün yaklaşık 5 bin kişinin arandığı merkezde ikinci doz aşı hakkı gelip üzerinden belirli bir zaman geçen kişilere de hatırlatma yapılıyor.

Amaçlarının aşılama konusunda tereddütleri olan kişilere doğru bilgiler vererek aşı yapma konusunda ikna etmek olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Bizim Halk Sağlığı Yönetim Sistemimiz var burada aşı hakkı sahibi olan herkesin listesi var. Aşı olanlar ve olmayanlar ayrıntılarıyla görünüyor. Bu listede aşı olmayanlar tek tek aranarak hem durumları soruluyor hem de neden aşı yaptırmadıkları soruluyor. Kafalarında soru işareti varsa onu öğreniyorlar. Dolayısıyla bu süreci hem önlemler konusunda hem aşılama konusunda her türlü bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor" dedi.

`TEREDDÜTLERİ BULUNAN 12 KİŞİLİK AİLEYİ İKNA ETTİK´

Yapılan çağrıların yüzde 50´sinin başarılı olduğunu ve insanların aşı yaptırdığını ifade eden Pehlevan şöyle konuştu:

"Burada bizler eğitimli personelimizi kullanıyoruz. Aşı olmayan tüm vatandaşlar aranarak kafalarındaki tereddütler, önyargılar ya da kulaktan dolma bilgilerle herhangi bir şekilde aşı olmamış vatandaşlarımız aranarak neden aşı olmadıkları soruluyor. Dolayısıyla kafalarındaki tereddütler gideriliyor. Bu konuda inanılmaz geri dönüşler alıyoruz. Öyle ki 12 kişilik bir ailede hiç kimse aşı olmamışken hepsi aşı oldu ve zincirin bir halkasını kırmak pandemide çok önemli. Çünkü o aile komşusuna, arkadaşına aşı olmanın ne kadar önemli olduğunu söylüyor. Bu da bizim için olumlu sonuçlar veriyor. Pandemi sürecinde en önemli silahımız aşı o nedenle bütün vatandaşlarımıza neden aşı olmadıklarını sorarak tereddütlerini öğreniyoruz. Arkasından da aşı olmanın ne kadar önemli olduğundan bahsederek aşı olmaları sağlanıyor. Aşının yan etkileri ya da aşıyla ilgili yanlış bilgileri yok etmek açısından bilgiler veriyoruz. İnanılmaz güzel geri dönüşler alıyoruz. Yapılan aramaların yüzde 50´sinden fazlası bu konuşmadan sonra bir şekilde aşı olmaya ikna ediliyor ve gidip aşılarını oluyorlar. 12 kişilik bir ailemiz de en güzel örneklerden biri. Kafada bazı yanlış algıları vardı, yan etkilerinden korktukları için ya da kısırlık yapar gibi yanlış bilgilerden etkilendikleri için bir şekilde aşı olmayı erteleme gibi durumlar olabiliyor. Bunları açıklıyoruz. Sağlık personelinin yüzde 90´ından fazlasının aşı olduğunu belirtiyoruz. Herhangi bir yan etkisi olsa ilk önce sağlık personeli yaptırmazdı. Bugün dünyada milyarlarca doz aşı yapıldı ve önemli ve kalıcı bir yan etki söz konusu değil. Pandemi ile savaşta en büyük silahımız aşı."

`BİR KİŞİYİ BİLE İKNA EDEBİLİRSEK EVE DAHA MUTLU GİDİYORUZ´

Çağrı Merkezi Koordinatörü Dr. Nurullah Ege ise, "Hemen hemen aradığımız her iki kişinden birisini aşı konusunda ikna ediyoruz. Bu kişileri hastanelere aşı yaptırmaya yönlendiriyoruz. Bu konuda bize direnç gösteren kişiler tabii ki oldu fakat bunlara hiçbir şekilde moralimizi bozmuyor, gerekirse tekrar arıyoruz. Çünkü insanların aşı olması gerekiyor ve bizler de ikna ediyoruz. Bir kişiyi bile aşı olma konusunda ikna edebilirsek akşam eve daha mutlu bir şekilde gidebiliyoruz. Bu bize mutluluk veriyor. Çünkü bu durum yalnızca kişisel bir olay değil toplumsal bir olay. Ne kadar fazla kişi aşı olursa, ne kadar fazla kişiyi ikna edebilirsek bizim için daha fazla mutluluk demek" diye konuştu.

`YERLİ AŞIYI BEKLİYORLAR´

Aşı yaptırmayan kişilerin büyük çoğunluğunun yerli aşıyı beklediğini ifade eden Ege, "Aşı karşıtlığına gerekçe olarak en çok insanlarımızın yerli aşıyı bekliyor olmalarını görüyoruz. Ya da sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğini görüyoruz. `Aşı bize faydasız, kısırlık yapıyor, aşıdan sonra hastalıklar artıyor´ gibi yanlış bilgilerden etkilenen kişileri arayıp doğru bilgileri veriyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

