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Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak Çayırova’da engelliler için önemli proje

İHA

Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak Çayırova’da engelliler için önemli proje

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 3 bin 189 metrekare alana inşa edilen engelli merkezinde, engelli vatandaşlar eğitim alacak, spor yapıp sesli kütüphaneden kitapları dinleyebilecek. Temel atma töreninde merkezin önemine dikkat çeken Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırova’daki bütün ailelerimizi engelleri ile hayatın her konumunda aktif olarak hayatlarını sürdürebilecek bir konuma getirene kadar dinlenmek yok dedik” dedi.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan vatandaşlar, temeli atılan ve kısa sürede tamamlanması amaçlanan merkezde, eğitim alacak, spor yapabilecek ve aileleri ile vakit geçirebilecek. Çayırova Belediyesi tarafından 3 bin 189 metrekare alana inşaat edilecek olan Çayırova Engelliler Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Engelli vatandaşlar için eğitim ve etkinlik odalarından, sesli kütüphanelere, atölyelerden spor salonlarına kadar birçok alanın bulunacağı merkezin temel atma töreni Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ev sahipliğinde AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve engelli vatandaşlar ile ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

“Projelerimizin hazırlığını tamamladık, teker teker inşaatlarına başlıyoruz”
Açılış programında konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye projeleri kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, “2021 yılını yatırım ve atılım yılı olarak ilan etmiştik. Bu çerçevede Çayırova şantiyeye dönecek dedik. Nisan ayı itibari ile çalışmalarımıza, projelerimize başlayacağız dedik. Hemen hemen her ay bir temel atma töreni ile Rabbim inşallah bu yılı bize bitirmeye nasip eder. Geçtiğimiz ay biliyorsunuz Şekerpınar’da sağlık ocağı, bilgi evi eksiği vardı. Vatandaşlarımızın talebi üzerine sağlık ocağı ve bilgi evinin temelini attık. 1 ay gibi kısa sürede kaba inşaatı bitti. Rabbime hamd olsun. Hızlı bir şekilde inşaatı tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Söz verdiğimiz projelerimizin hazırlığını tamamladık, teker teker inşaatlarına başlıyoruz. Şimdi seçim beyannamemizde söz verdiğimiz ve en kıymetli sözlerimizden birisinin bugün temelini atıyoruz. Bizler fiziki engelin değil, kalplerdeki, zihinlerdeki engelin sorun olduğunu her fırsatta anlattık ve birbirimize hatırlattık. Tek bir engelli kardeşimiz bile kendisini dışlanmış hissederse, kendisini çaresiz ederse bunun vebali bu şehrin yöneticileri olarak bizlerin üzerindedir dedik. Bu konuda hepimiz sorumluluk sahibiyiz” dedi.

“Engelli kardeşlerimizin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için bu merkezimizde bizler çözümler üreteceğiz”
Temeli atılan merkezle ilgili bilgiler veren Başkan Çiftçi, “Çayırova’daki bütün ailelerimizi engelleri ile hayatın her konumunda aktif olarak hayatlarını sürdürebilecek bir konuma getirene kadar dinlenmek yok dedik. Bu bilinçle bugün Çayırova Engelliler Merkezimizin temelini atıyoruz. Toplam 3 bin 189 metrekare inşaat alanı olan bu merkezde engelli kardeşlerimiz için eğitim ve etkinlik odalarına, sesli kütüphanelerden atölyelere, spor salonlarına kadar birçok alanımız olacak. Söz konusu yatırımın ilçemize kazandırılmasına katkı sunan firmamıza çok teşekkür ediyoruz. Engelli kardeşlerimizin eğitimleri, kişisel bakımları için uzmanlarımız burada hizmette olacak. Aileleri için de merkezimizde birçok etkinlik gerçekleşecek. Yani engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin geleceğe daha güvenle bakabilmeleri için bu merkezimizde bizler çözümler üreteceğiz” diye konuştu.

“Engelli kardeşlerimizin de hayatlarını en mutlu şekilde idame ettirmesi lazım”
Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, “Geçen sene Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyet şehrimize geldi. Engelliler için çalışmalar yapıyorlardı. Kocaeli Valiliğimiz şehrin engelli haritasını çıkarttı. Her ilçede adrese dayalı olarak bütün engellilerin isimleri, yaşları, engel durumları, aldıkları eğitimler birebir tespit edilmiş durumda. Bu Türkiye’de sadece Kocaeli’de var. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz de engelli kardeşlerimiz için, engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıyor. Çayırova Belediye Başkanımıza bu değerli hizmeti için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda hayata geçmesini diliyorum. Bize düşen de ne varsa emir amade olduğumuzu söylemek istiyorum. Aradaki engelleri kaldırmamız lazım. Engelli kardeşlerimizin de hayatlarını en mutlu şekilde idame ettirmesi lazım” şeklinde konuştu.

“Engellilerin dışarı çıkma imkanı yoktu”
Törende son olarak konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, engelli vatandaşlar için önemli projelere imza atıldığını belirterek, “Engelli kardeşlerimiz çok önemli. Siyasi partiler bizi değişik konularda eleştirirler. Ben milletvekili olmadan önce, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görevliyken belediye meclis üyesi arkadaşlarımız da eleştirirdi. Eleştirmek serbest, yeter ki hakaret olmasın. Genelde engelliler ile ilgili biz şöyle bir eleştiri ile karşıya kaldık. ‘Ak Parti geldi, engellilerin sayısı arttı’ diye bir eleştiri yapıyorlar. AK Parti hükümeti öncesinde sokaklarda engelli göremezdik, parklarda, meydanlarda göremezdik. Engellilerin dışarı çıkma imkanı yoktu. Engellisi olan ailelerin, onu parka götürebilecek gücü yoktu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir çok alanda olduğu gibi engelliler içinde birçok hizmet yapıldı. Bugün özellikle, tekerlekli sandalyeye muhtaç olan kardeşlerimiz, sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlıysa oradan, alamıyorsa ilçe belediyelerimiz ya da büyükşehir belediyelerimiz kanalı ile giderebiliyorlar. Bakım ücreti anlamında da devletimiz destek oluyor. Belediyelerimizin de bu anlamda destekleri var. Bu destek ve imkanlar ile birlikte engelli kardeşlerimiz de bizler gibi sokağa çıkmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Temeli atıldı
Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri basarak, merkezin temeli için ilk betonu attı. Daha sonra Başkan Çiftçi, Milletvekili Şeker ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, inşaat alanında incelemelerde bulunarak engelli vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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