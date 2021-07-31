Engelli bireyler için tahliyeyi kolaylaştıran sistemler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli bireyler için tahliyeyi kolaylaştıran sistemler

İHA

Engelli bireyler için tahliyeyi kolaylaştıran sistemler

– Olası acil durumlarda yaşanan tahliye işlemlerinin verimliliğinin mağdur ve yaralı sayısı üzerinde büyük önem arz ettiği olaylarda, binayı kendi başlarına terk etmesi imkansız olan bireyler için önerilerde bulunuldu.
2020 yılında Polonya’da yaklaşık 130 bin yangın ve 400 binden fazla yerel tehdit kaydedildi. Bu kapsamda 489 kişi hayatını kaybederken 2 bin 836 kişi iste yaralandı. Tahliye işlemlerinin verimliliği ise bu anlamda mağdur ve yaralı sayısı üzerinde büyük bir önem arz etti. Olası acil durumlarda hareket kabiliyeti ve algısı kısıtlı kişilerin binayı kendi başlarına terk etmelerinin imkansız olduğu durumun çözümü hakkında Eaton Yangın ve Güvenlik Marka Geliştirme Müdürü Renata Januszewska bir takım bilgiler paylaştı.
İç mekanların erişilebilirliği ve altyapının engellilerin ihtiyaçlarına göre ayarlanması konusunda farkındalığın arttığı bu süreçte, insanların yaşam ve sağlıklarının tahliye operasyonunun verimliliğine bağlı olmasına rağmen, güvenli tahliyenin bazen göz ardı edilebildiğini aktaran Januszewska, binanın üst katlarında hareket kabiliyeti ve algısı kısıtlı kişilerin genellikle kendi başlarına kurtulma şanslarının olmadığını vurguladı.

Acil durum sesli iletişim sistemlerinin özellikle yüksek binalarda engellilerin tahliyesi sorununa çözüm olabileceğini ifade eden Eaton Elektrik Türkiye Müdür Yılmaz Özcan ise, “Acil durum sesli iletişim sistemleri, özellikle yüksek ve büyük binalarda engellilerin tahliyesi sorununa çözüm olmaktadır. Bu çözümler yangın telefonları, acil interkomlar ve engelli tuvaletleri için entegre acil çağrı sistemleridir. İletişim istasyonları tesisin farklı yerlerine yerleştirilebilir ve merdivenlerin yakınında / içinde sığınak yerlerine kurulmalıdır. Servisler ve tahliyeyi yöneten kişilerle iletişimi sağlarlar. Kurtarıcıya çağrının tam olarak nereden geldiğini gösteren tek bir merkezi sistem tarafından hizmet verilir. Sizi sürekli olarak tehdit hakkında bilgilendirir ve tehlikede olan insanları sakinleştirmenizi sağlar” dedi.

Hareket kabiliyeti kısıtlı ve engelli hareketlilik algısı olan kişilerin tahliyelerinin mümkün olmadığı durumlarda; merdivenlerin uygun şekilde işaretlenmiş sığınma yerleri ile donatılması ve iki yönlü iletişim için cihazlarla da donatılması gerektiği vurgulanırken, yeni ortaya çıkan tesisler ile mevcutların yeniden inşası veya yenilenmesi sırasında tahliyeyi kolaylaştıran sistemlerin kurulması gerektiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak Çayırova’da engelliler için önemli proje
YEREL HABERLER Bu merkezle engelliler hayata bağlanacak Çayırova’da ...
Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca yangını fark etti Alevlere teslim olan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Köpeklerin tavuklarına saldırdığını sanıp kalkınca ...
Huzurevi sakinlerine ‘Sıfır Atık’ eğitimi
YEREL HABERLER Huzurevi sakinlerine ‘Sıfır Atık’ eğitimi
İzmit Belediyesi, Manavgat için yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, Manavgat için yardım kampanyası ...
Günde 5 bin kişiyi arayarak aşı olmaları için ikna etmeye çalışıyorlar
YEREL HABERLER Günde 5 bin kişiyi arayarak aşı olmaları için ikna ...
D-100’de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi
YEREL HABERLER D-100’de çekici arıza yapınca trafik kilitlendi
D-100 Karayolunda işlenen cinayetin 2 zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER D-100 Karayolunda işlenen cinayetin 2 zanlısı ...
Tırın kasası açıldı, ürünler yola döküldü
YEREL HABERLER Tırın kasası açıldı, ürünler yola döküldü
Seyir halindeki otomobilde sürücüyü öldüren 4 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilde sürücüyü öldüren 4 şüpheli ...
Kocaeli'de inşaatlarda çalıştırılan 21 Afgan kaçak yakalandı 
YEREL HABERLER Kocaeli'de inşaatlarda çalıştırılan 21 Afgan kaçak ...
Konaklama sektörünü ilgilendiren teknoloji
YEREL HABERLER Konaklama sektörünü ilgilendiren teknoloji
Büyükşehirden çiftçilere 2 milyon litre akaryakıt desteği
YEREL HABERLER Büyükşehirden çiftçilere 2 milyon litre akaryakıt ...
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 eski polis, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 eski ...
İtalya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER İtalya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ ...
Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini sokağa attı
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini sokağa attı
Otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası, Adana’da yapılacak
YEREL HABERLER 1. Jeet Kune Do Dünya Açık Kulüpler Şampiyonası, ...
Darıca, Muay Thai Turnuvasına ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Darıca, Muay Thai Turnuvasına ev sahipliği yapacak
Büyükakın, bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi
YEREL HABERLER Büyükakın, bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi
Doğal güzellik Kandıra’da bisiklet festivali
YEREL HABERLER Doğal güzellik Kandıra’da bisiklet festivali
Seyir halindeki otomobilde sürücüyü öldüren 4 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilde sürücüyü öldüren 4 şüpheli ...
İki zaferi birden kazandı 5 yıl kanser tedavisi gören 19 yaşındaki Mustafa Pektaş, doktor olmaya karar verdi Hastalığı sebebiyle okula gidemeyen genç girdiği üniversite sınavında 304’üncü oldu
YEREL HABERLER İki zaferi birden kazandı 5 yıl kanser tedavisi gören ...
Körfez’de çocuklar sporla buluşuyor
YEREL HABERLER Körfez’de çocuklar sporla buluşuyor
D-100 karayolunda işlenen cinayetin 4 şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER D-100 karayolunda işlenen cinayetin 4 şüphelisi ...