D130 Karayolu’nda korkutan tır yangını

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu’nda seyir halinde olan tırın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Değirmendere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit istikametinde seyir halinde olan Osman A. idaresindeki 18 AAL 586 plakalı tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarında durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın, büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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